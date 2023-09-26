Австралія на два роки продовжила штрафні мита на імпорт продукції з росії та Білорусі

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Уряд Австралії продовжує дію штрафних мит на товари, імпортовані з росії та Білорусі, ще на два роки — до жовтня 2025 року.

Про це заявили в МЗС країни.

«Додатковий 35% тариф на російський імпорт уперше ввели у квітні 2022 року. Разом із забороною на імпорт золота й енергоресурсів, це вплинуло на торгівлю між двома країнами», — йдеться в заяві.

Також зазначають, що імпорт з росії впав на понад 95% у другій половині минулого року, як порівняти з аналогічним періодом 2021 року.

«Поширення каральних торгових заходів свідчить про непохитну рішучість Австралії зменшити здатність президента путіна та росії фінансувати цю незаконну й аморальну війну. Дії росії проти суверенітету України, верховенства права і Статуту ООН заслуговують осуду», — заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.