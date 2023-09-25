Медіа опублікували перелік реформ, на які чекають партнери від України в обмін на військову допомогу

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Медіа опублікували лист із переліком реформ, які має зробити Україна, щоб і надалі отримувати військову допомогу. Пишуть, що лист розіслав заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл.

На лист відреагував нардеп Ярослав Железняк зі словами, що це позиція не лише США, оскільки його відправили на адресу Координаційної платформи донорів. До неї входять Євросоюз, країни «Великої сімки» (G7) та Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші.

У документі зазначена пріоритетність виконання реформ: 0—3 місяці, 3—6 місяців, один рік, 18 місяців. Реформи стосуються роботи НАБУ, НАЗК, САП, Вищої ради правосуддя, Верховного суду України та інших судових органів.

Також у листі йдеться про реформування силового блоку, зокрема СБУ та Міноборони, і ще державних підприємств.