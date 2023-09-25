У ChatGPT додали голосові чати та підтримку зображень

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Розробник OpenAI додав у свій ChatGPT дві нові функції — голосові чати з ботом та підтримку зображень. Це нові способи запитів для генерації відповідей від чат-бота.

Про це повідомляється на сайті OpenAI.

Голосовий чат дозволить давати нейромережі голосовий запит. Відповідь буде в аудіоформаті. Щоб надіслати запит, потрібно перейти до налаштувань, обрати «нові функції» та «розмову голосом». Потім на головному екрані зʼявиться кнопка з зображенням навушників. На вибір доступні пʼять голосів.

Функція завантаження зображень дозволить давати візуальні запити. Наприклад, сфотографувати вміст холодильника, щоб чат-бот міг запропонувати рецепт із наявних продуктів. Або зробити знімок велосипеда та попросити ChatGPT розповісти, як опустити його сидіння. На зображенні можна малювати, щоб виділити конкретні деталі при запиті.

Ці дві функції спочатку зʼявляться у платних підписників ChatGPT Plus та корпоративних користувачів чат-бота. Голосові чати можна використовувати лише у програмі, а зображення на всіх платформах.