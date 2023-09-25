Екскерівник одного з оборонних заводів отримав підозру за роззброєння ППО напередодні вторгнення

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Twitter

У Львові викрили колишнього керівника оборонного заводу зі сфери управління Міноборони, який міг роззброювати українську протиповітряну оборону напередодні вторгнення росії.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, ексдиректор на початку 2022 року наказав підлеглим розукомплектувати комплекси ППО, які привезли для ремонту й модернізації, а потім привласнив собі «списані» деталі з дорогоцінних металів. Збитки оцінюються у майже 2,4 мільйона гривень.

Посадовцю закидають розтрату майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), за що загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Розслідування триває. Підозрюваного також перевіряють на звʼязки з російськими спецслужбами.