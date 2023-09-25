В Італії помер ватажок мафії «Коза ностра» Маттео Мессіна Денаро

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В Італії після тривалої хвороби помер ватажок сицилійської мафії «Коза ностра» Маттео Мессіна Денаро.

Про це повідомляє The Guardian.

Італійське інформаційне агентство Ansa повідомило про його смерть у ніч проти 24 вересня. Мер міста Л’Аквіла П’єрлуїджі Біонді підтвердив цю інформацію.

EPA

У січні 61-річного ватажка мафії затримали в приватній клініці в Палермо. Він переховувався від правосуддя 30 років. Не було актуальних фотографій мафіозі — і це значно ускладнило розшук. Використовуючи кілька знімків, зроблених у 1980—1990 роках, італійські правоохоронці зробили цифрову реконструкцію його зовнішності.

AP

У серпні Денаро перевели з в’язниці суворого режиму в Л’Аквілі, а потім до міської лікарні Сан-Сальваторе. Він впав у кому ввечері 22 вересня.

За даними газети Corriere della Sera, Денаро планують поховати в сімейній гробниці разом з його батьком доном Чіччіо, який також був головою місцевої мафії.