В Італії помер ватажок мафії «Коза ностра» Маттео Мессіна Денаро
- Автор:
- Анна Холоднова
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EPA
В Італії після тривалої хвороби помер ватажок сицилійської мафії «Коза ностра» Маттео Мессіна Денаро.
Про це повідомляє The Guardian.
Італійське інформаційне агентство Ansa повідомило про його смерть у ніч проти 24 вересня. Мер міста Л’Аквіла П’єрлуїджі Біонді підтвердив цю інформацію.
У січні 61-річного ватажка мафії затримали в приватній клініці в Палермо. Він переховувався від правосуддя 30 років. Не було актуальних фотографій мафіозі — і це значно ускладнило розшук. Використовуючи кілька знімків, зроблених у 1980—1990 роках, італійські правоохоронці зробили цифрову реконструкцію його зовнішності.
У серпні Денаро перевели з в’язниці суворого режиму в Л’Аквілі, а потім до міської лікарні Сан-Сальваторе. Він впав у кому ввечері 22 вересня.
За даними газети Corriere della Sera, Денаро планують поховати в сімейній гробниці разом з його батьком доном Чіччіо, який також був головою місцевої мафії.
- У 2002 році Мессіна Денаро був заочно засуджений до довічного увʼязнення за численні вбивства. Це, зокрема, вбивство в 1992 році антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно, вибухи 1993 року в Мілані, Флоренції та Римі, а також викрадення, катування та вбивство 11-річного сина мафіозі, який був державним свідком. Денаро також промишляв рекетом, незаконним захороненням відходів, відмиванням грошей і торгівлею наркотиками.
- В Італії найбільш активними й небезпечними є три мафіозні групи: калабрійська «Ндрангета», сицилійська «Коза ностра» та неаполітанська «Каморра».