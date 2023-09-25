Уряд спрямував 21,8 мільярда гривень грантів від Японії на відновлення України
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Кабмін спрямував 21,8 мільярда гривень від японського уряду на відновлення України. Грантову угоду підписали з Японським агентством міжнародного співробітництва.
«Попри російську агресію і величезні руйнування через війну, у 2023 році нам вдалося перейти від економіки виживання до процесів відновлення. Насамперед йдеться про забезпечення базових потреб наших громадян і відновлення критичної інфраструктури. Навесні ми підписали дві грантові угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва на загальну суму понад $500 млн. Відповідно до рішення уряду Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 7,92 млрд грн», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
Грантові кошти підуть на покращення та підтримку таких напрямків:
- обладнання для гуманітарного розмінування;
- транспортне обслуговування;
- енергетичне обслуговування;
- управління відходами руйнувань;
- водопостачання;
- медичне обладнання;
- обладнання для надання освітніх послуг;
- аграрний сектор;
- сектор суспільного мовлення;
- сектор комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.
Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) координує офіційну допомогу уряду Японії іншим державам. Агентство відновило свою роботу в Україні з початку 2023 року.