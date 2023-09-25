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Україна та США підписали меморандум про зміцнення енергосистеми — на $522 млн

Автор:
Софія Телішевська
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Україна і США підписали меморандум про співпрацю у сфері стійкості енергосистеми України. Для її зміцнення виділили $522 млн.

Угода передбачає відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння повоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.

«Уряд США має намір надати Україні допомогу на загальну суму $522 млн, з яких $422 мільйони нової допомоги у сфері енергетики, та $100 млн — за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу», — йдеться в повідомленні.

Умовами для надання допомоги є низка кроків в реформах енергетичного сектору, а саме:

Меморандум за своїм характером не є угодою, що зобовʼязує.