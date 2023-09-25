Україна та США підписали меморандум про зміцнення енергосистеми — на $522 млн

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Україна і США підписали меморандум про співпрацю у сфері стійкості енергосистеми України. Для її зміцнення виділили $522 млн.

Угода передбачає відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння повоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.

«Уряд США має намір надати Україні допомогу на загальну суму $522 млн, з яких $422 мільйони нової допомоги у сфері енергетики, та $100 млн — за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу», — йдеться в повідомленні.

Умовами для надання допомоги є низка кроків в реформах енергетичного сектору, а саме:

затвердження нового статуту і створення наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» — до 30 жовтня 2023;

прогрес у виконанні плану корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» (початок конкурсної процедури на обрання членів наглядової ради НАЕК «Енергоатом» — до 30 листопада 2023 року, створення ПАТ «Енергоатом» — до 31 грудня 2023 року);

НКРЕКП має до 1 квітня 2024 року встановити порядок, обсяг, ступінь і періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

Меморандум за своїм характером не є угодою, що зобовʼязує.