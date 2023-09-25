Помер нардеп трьох скликань Андрій Іванчук

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про смерть народного депутата України VII, VIII, IX скликань Андрія Іванчука.

«Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам’ять!» – написав спікер.

Що стало причиною смерті, невідомо. Зазначають, що смерть була раптовою.

Що відомо про Іванчука?

З 2008 по 2009 рік був директором ДПЗД «Укрінтеренерго». У 2006 році був керівником НАК «Енергетична компанія України». Перед тим обіймав різні керівні посади в комерційних підприємствах і банках, був віцепрезидентом юридичної фірми, викладачем у ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

У 2012 був обраний народним депутатом сьомого скликання від «Батьківщина» (номер 41 у списку). У 2009—2010 роках був в. о. голови партії «Фронт змін», входив до керівних органів партії, а у 2013 році після об’єднання «Фронту змін» і «Батьківщини», був обраний одним із заступників голови «Батьківщини». Також обіймав керівні посади в ГО «Фронт змін».

У 2019 році був обраний до Верховної Ради девʼятого скликання як безпартійний самовисуванець за 88 округом (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року — член депутатської групи «Довіра», раніше — позафракційний. Не входив до складу жодного комітету.