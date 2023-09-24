Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 55

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Кількість постраждалих від російського удару по Кременчуку збільшилась до 55.

Про це повідомив керівник ОВА Дмитро Лунін.

На стаціонарному лікуванні перебувають 19 людей, серед них одна дитина. Усього постраждали шестеро дітей. Також серед постраждалих є вагітна жінка. Одна людина загинула.