Російська авіація атакувала Берислав та Львове. Є загиблі та поранені

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«Мост»

Російська авіація атакувала місто Берислав та село Львове на Херсонщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У Бериславі, що навпроти окупованої Каховки, загинула жінка. Її дані зараз встановлюють. Поранення різного ступеня дістали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх госпіталізували. Також травмований поліцейський 1990 року народження.

У селі Львове від авіаудару загинув чоловік 67 років.