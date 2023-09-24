Російська авіація атакувала Берислав та Львове. Є загиблі та поранені
- Автор:
- Костя Андрейковець
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«Мост»
Російська авіація атакувала місто Берислав та село Львове на Херсонщині.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У Бериславі, що навпроти окупованої Каховки, загинула жінка. Її дані зараз встановлюють. Поранення різного ступеня дістали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх госпіталізували. Також травмований поліцейський 1990 року народження.
У селі Львове від авіаудару загинув чоловік 67 років.