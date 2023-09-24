У Києві згорів притулок для котів. Багато тварин загинуло, поліція почала розслідування

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У Києві вночі згорів притулок для тварин «Котобаза», який знаходиться в Голосіївському районі біля метро «Теремки».

Представниця притулку Наталія Петрущенкова впевнена, що це навмисний підпал, адже вогонь розповсюдився дуже швидко. Крім того, за її словами, неодноразово виникали конфлікти з місцевими мешканцями. Також вона розповіла, що чула вибух.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Розслідується умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 194 КК). До справи можуть додати статтю про жорстоке поводження з тваринами.

За даними поліції, пожежа сталася близько 23:00 години на вулиці Заболотного. У притулку було близько 60 котів, 7 з яких загинули, а інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.