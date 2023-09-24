Генштаб: Росіяни втратили за добу ще 390 військових та 23 одиниці артилерії

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 24 вересня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 390 військових убитими, сім танків, дві бронемашини, 23 артилерійські системи, систему ППО, 21 безпілотник, 18 одиниць автотехніки та дві одиниці спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Щодо ситуації на фронті, то за минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень. Ворог завдав пʼяти ракетних та 57 авіаційних ударів, а також провів 38 обстрілів з реактивних систем по українських військових позиціях та по цивільних обʼєктах.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурм південніше Бахмуту.

На Мелітопольському напрямку в районі Вербового Запорізької області українські війська витісняють окупантів із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.