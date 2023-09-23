У США зупинили 10-річного водія — втік із сестрою від мами через заборону гаджетів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Gustavo / Unsplash
Поліція Флориди (США) зупинила на трасі автомобіль — за кермом був 10-річний хлопчик, а біля нього сиділа 11-річна сестра.
Про це пише BBC.
Виявилося, що діти проїхали на білому седані близько 320 кілометрів від дому в Норт-Порті до Алачуа. Вони втекли, бо мати заборонила їм користуватися гаджетами.
Мама подала в поліцію заяву про зникнення. Правоохоронці зазначили, що немає підстав вважати, що з дітьми жорстоко поводилися вдома.