За ніч ППО збила 14 із 15 дронів Shahed

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Уночі росіяни атакували Україну 15 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 14 дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжям.

Командування Повітряних сил повідомило, що Shahed рухалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф).

Захисники з ПвК «Схід» збили в небі над Дніпропетровщиною 12 БпЛА.

Уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури Дніпра, але люди не постраждали.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки понівечили дві АЗС і світлофор. Зайнялася суха трава — полумʼя рятувальники приборкали.

«Не припиняється й терор Нікопольщини. На Марганець агресор скинув боєприпас із безпілотника. По Червоногригорівській громаді вгатив із важкої артилерії. Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Побиті й 5 господарських споруд і газогін» — зазначив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.