Ракетний удар по Кременчуку: кількість поранених зросла до 31

Новини

«Мост»

Кількість поранених у Кременчуку після російського ракетного удару, який стався вдень 22 вересня, зросла до 31. Серед них троє дітей. Загиблою вважається одна людина. Госпіталізували 16 людей.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він не вказав, куди саме влучили росіяни, але зазначив, що пошкоджені навколишні будівлі. Пошукові роботи на місці удару вже завершили.

«Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти й зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів», — написав Лунін.