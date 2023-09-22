NBC: Україна отримає від США невелику партію ракет великої дальності ATACMS

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Президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати все ж передадуть Україні невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS.

Про це пише NBC News із посиланням на трьох посадовців США та офіційного представника Конгресу.

Водночас The Washington Post пише, що адміністрація Байдена «близька до рішення» надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

За даними газети, міжвідомчі дискусії про передачу ATACMS перейшли з комітету представників усіх агентств національної безпеки до головного комітету за участю керівників цих агентств. Процес завершиться офіційним рішенням президента Байдена.

ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS. Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях, наприклад, по Кримському мосту.