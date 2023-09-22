У США на аукціоні продали рідкісну купюру часів Великої депресії. Її номінал — $10 тисяч

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Heritage Auctions

У США купюру номіналом $10 тисяч, яка датується часами Великої депресії, продали на аукціоні за $480 тисяч.

Про це пише CNN.

Банкноту з портретом Салмона Чейза — міністра фінансів за президентства Лінкольна, випустили в 1934 році.

Heritage Auctions

Банкнота $10 тисяч — це найвищий номінал банкноти, що коли-небудь була в публічному обігу. Також існувала купюра номіналом $100 тисяч, однак її виготовили лише для переказу коштів між банками Федеральної резервної системи.

За даними Heritage Auctions, конкретна банкнота, яку продали на їхньому аукціоні, ніколи не була в обігу, тому добре зберіглася.