Генштаб: Росіяни намагалися атакувати в районах Малої Токмачки та Роботиного — зазнали значних втрат

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Минулої доби російська армія втратила приблизно 480 військових, 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 274 950 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському і Бахмутському напрямках.

Окупанти намагалися атакувати в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Вони зазнали значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Минулої доби українська авіація вдарила по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 разів била по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двічі — по станціях РЕБ ворога. Також знищено ворожий ударний дрон Shahed-136/131.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, девʼять артилерійських засобів та дві станції РЕБ окупантів.