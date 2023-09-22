Зеленський: Україна і США спільно вироблятимуть зброю

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Президент України за підсумками візиту в США заявив, що Україна і Сполучені Штати домовилися спільно виробляти зброю.

«Копродукція в «оборонці» зі Сполученими Штатами — це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО», — сказав Зеленський.

Крім того, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими американськими асоціаціями, до яких входять понад 2 тисячі оборонних компаній.

Також Зеленський повідомив про підписання меморандуму щодо енергетичної співпраці зі США.