Зеленський: Україна і США спільно вироблятимуть зброю
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- Анна Холоднова
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Президент України за підсумками візиту в США заявив, що Україна і Сполучені Штати домовилися спільно виробляти зброю.
«Копродукція в «оборонці» зі Сполученими Штатами — це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО», — сказав Зеленський.
Крім того, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими американськими асоціаціями, до яких входять понад 2 тисячі оборонних компаній.
Також Зеленський повідомив про підписання меморандуму щодо енергетичної співпраці зі США.
- Президент США Джо Байден прийняв українського лідера Володимира Зеленського в Білому домі й заявив, що перші американські танки Abrams прибудуть до України вже «наступного тижня».
- Також США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 325$ мільйонів. Це вже 47-й пакет військової допомоги, наданий Україні із запасів Пентагону від серпня 2021 року. Загальна допомога вже сягнула $46 мільярдів.