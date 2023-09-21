У Британії пʼятьох громадян Болгарії підозрюють у шпигунстві на користь росії

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Пʼятьох громадян Болгарії, яких підозрюють у роботі на російську розвідку у Великій Британії протягом майже трьох років, звинуватили у шпигунстві.

Про це йдеться в повідомленні Королівської прокурорської служби, передає Reuters.

Трьох чоловіків і двох жінок звинувачують у зборі інформації, прямо чи опосередковано корисної для ворога. Це вони робили в період із 30 серпня 2020 року до 8 лютого 2023-го.

Імовірні шпигуни — 45-річний Орлін Русєв, 41-річний Бізер Джамбазов, 31-річна Катрін Іванова, 31-річний Іван Стоянов і29-річна Ваня Габерова — проживали в зазначений період у Лондоні та Норфолку.

Про затримання Русєва, Джамбазова та Іванової стало відомо ще в серпні.

Підозрювані мають постати перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня.