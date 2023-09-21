Тягачі та супутниковий звʼязок. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

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Німеччина передала Україні чергову партію технічної військової допомоги.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

У списку — чотири тягачі HX81 і стільки ж причепів до них, 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros, запчастини, 17 терміналів супутникового звʼязку й антенний підсилювач.

Напередодні, 19 вересня, Міноборони Німеччини оголосило, що в новий майбутній пакет допомоги України ввійдуть 200 броньованих машин типу MRAP із захистом від мін, 50 водних дронів, 480 ракет із протитанковими мінами АТ2 до РСЗВ MARS, 30 тисяч 155-мм снарядів, 105 тисяч 120-мм снарядів і системи розмінування.