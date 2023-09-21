Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модифікацією німецьких Leopard 2A5. Танки разом із навченими у Швеції екіпажами й техніками вже в Україні, повідомили у шведських Збройних силах.
Strv 122 має вдосконалену броню із захистом від протитанкових ракетних комплексів і посилену на вежі. Також у нього оновлена електроніка, лазерні далекоміри та термографічні камери. Танк може швидко захоплювати одночасно кілька цілей без необхідності вручну наводити гармату після кожного пострілу. На озброєнні в нього 120-мм гармата від Rheinmetall із дальністю стрільби до 4 кілометрів і кулемет MG3.
Шведські Збройні сили показали кілька фото із підготовки українських танкістів, яка проходила влітку.
- Про плани передати Україні Stridsvagn 122 Швеція оголосила ще 24 лютого 2023 року. Тоді, окрім танків, Україні пообіцяли комплекси для протиповітряної оборони МІМ-23 Hawk і німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.