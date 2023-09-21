Телескоп Hubble показав міжгалактичний «міст» за 465 мільйонів світлових років від Землі

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NASA/ESA

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував «міст» із пилу та газу, що з’єднує дві галактики в системі Arp 107, пише Space.com.

Arp 107 розташована приблизно за 465 мільйонів світлових років від Землі. Вона складається з двох галактик, що поступово зливаються.

NASA/ESA

Ліворуч розташована галактика Сейферта, що має активне ядро.

«Сейфертівські галактики примітні тим, що попри величезну яскравість активного ядра можна спостерігати випромінювання від усієї галактики», — розповіли в Європейському космічному агентстві.

Активні ядра інтенсивно світяться через падіння матеріалу в надмасивну чорну діру в центрі галактики. Гравітаційний вплив цієї діри відповідає за формування розподілу зірок і газу в центрі галактики.

Яскравий «рукав» із зірок підживлюється за рахунок меншої галактики, яку поглинає більша.