У США родина судитиметься з Google через неактуальні карти
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
У США родина подала до суду на Google. Вони стверджують, що їхній родич потонув через те, що компанія не оновила свої карти.
Про це пише BBC.
Американець Філіп Пакссон загинув у вересні 2022 року після спроби проїхати через міст, який упав ще девʼять років тому. Чоловік їхав додому з вечірки на честь дня народження доньки.
«Незнайомий з місцевими дорогами, він покладався на карти Google, сподіваючись, що вони безпечно скерують його додому до дружини та доньок», — заявили адвокати родини. Але на маршруті Google Maps був зруйнований міст, поблизу якого водій потонув.
Згідно з позовом, місцеві мешканці неодноразово зверталися до Google, щоб вони оновили онлайн-карти після обвалу мосту в 2013 році.
Представник Google заявив, що компанія розглядає звинувачення.
«Ми глибоко співчуваємо родині Пакссон», — сказав журналістам представник Google.