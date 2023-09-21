У США родина судитиметься з Google через неактуальні карти

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У США родина подала до суду на Google. Вони стверджують, що їхній родич потонув через те, що компанія не оновила свої карти.

Про це пише BBC.

Американець Філіп Пакссон загинув у вересні 2022 року після спроби проїхати через міст, який упав ще девʼять років тому. Чоловік їхав додому з вечірки на честь дня народження доньки.

«Незнайомий з місцевими дорогами, він покладався на карти Google, сподіваючись, що вони безпечно скерують його додому до дружини та доньок», — заявили адвокати родини. Але на маршруті Google Maps був зруйнований міст, поблизу якого водій потонув.

Згідно з позовом, місцеві мешканці неодноразово зверталися до Google, щоб вони оновили онлайн-карти після обвалу мосту в 2013 році.

Представник Google заявив, що компанія розглядає звинувачення.

«Ми глибоко співчуваємо родині Пакссон», — сказав журналістам представник Google.