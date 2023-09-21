У Франції гірськолижний курорт закривається назавжди — випадає мало снігу

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Французький гірськолижний курорт поблизу міста Ла-Самбуї в Альпах демонтує свої підйомники, оскільки через глобальне потепління лижний сезон скоротився до кількох тижнів.

Про це пише CNN.

Тепер невигідно тримати курорт відкритим, бо раніше сніг там був майже від 1 грудня до 30 березня, а минулої зими протримався тільки чотири тижні.

Місто спробує привабити туристів не тільки зимовим відпочинком, а й літнім. Курорт рекламуватимуть як «місце для літнього туризму та відпочинку на природі».

Загалом з 2001 року у Франції демонтували 22 гірськолижні підйомники, і все ще є 106 покинутих гірськолижних підйомників на 59 майданчиках. Причиною здебільшого є скорочення лижного сезону через малосніжні зими.