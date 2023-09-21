Джордж Мартін, Джонатан Франзен та інші автори подали до суду на OpenAI через порушення авторських прав

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Facebook / George R.R. Martin

Джонатан Франзен, Джон Грішем, Джордж Мартін та інші американські письменники подали до суду на компанію OpenAI. На їхню думку, компанія навчала чат-бот ChatGPT на їхніх книгах без дозволу.

Про це пише The Verge.

«Ці автори заробляють на творах, які вони створюють. Але великі мовні моделі відповідача ставлять під загрозу здатність письменників-фантастів заробляти на життя, оскільки вони дозволяють будь-кому генерувати — автоматично та безкоштовно (або дуже дешево) — текст, за створення якого вони б інакше платили письменникам», — йдеться в позові.

Автори вважають, що OpenAI має заплатити за використання їхніх творів. Вони стверджують, що успіх і прибутковість OpenAI зумовлені масовим порушенням авторських прав без компенсації за це.