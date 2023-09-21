Генштаб: Окупанти втратили за добу ще 490 військових та 41 одиницю артилерії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 21 вересня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 490 військових убитими, 3 танки, 15 бронемашин, 41 артилерійську систему та дві реактивні, дві системи ППО, 29 безпілотників, 37 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: