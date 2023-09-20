Суд США відстронив 96-річну суддю через конфлікт про її непридатність до роботи. Жінка протестує

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Апеляційний суд Федерального округу США відсторонив 96-річну суддю Полін Ньюман від розгляду нових справ на рік на тлі конфлікту щодо її фізичної та розумової придатності до роботи.

Про це пише Reuters.

Рада суддів суду Вашингтону одноголосно заявила, що жінка не співпрацювала з розслідуванням її придатності, тому вона не може працювати принаймні один рік або доки не пройде медичне обстеження.

Головний суддя суду сказав, що Ньюман «демонструвала когнітивні й фізичні порушення». Інші працівники суду описали їх як «втрату памʼяті, плутанину, параною та гнівні вигуки».

Полін Ньюман захистила свою придатність, посилаючись на висновки двох лікарів, і подала позов до окремого суду Вашингтону, вимагаючи перенести або припинити розслідування.