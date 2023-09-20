Гендиректору пропагандистського медіахолдингу ТРК «Крим» Вадиму Первих повідомили про підозру за чотирма статтями

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Прокуратура автономії повідомила про підозру гендиректору пропагандистського медіахолдингу ТРК «Крим» — найбільшому «кремлівському рупору» на окупованому півострові.

Як повідомили «Бабелю» джерела, йдеться про Вадима Володимировича Первих.

До цього ТРК входить 16 проросійських ЗМІ, зокрема найбільше — «Перший кримський» та «Крим 24».

Підозрюваний активно просуває російські наративи та закликає до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу.

Після окупації півострова підозрюваний обіймав різні керівні посади на телеканалах «Перший Кримський», «Неаполь» та радіо «Лідер». Також Первих працював так званим заступником міністра інформації та звʼязку Криму.

Дії підозрюваного кваліфікували як:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України);

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України);

колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України);

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.