Neuralink шукає людей з паралічем для випробування свого мозкового чипа
- Автор:
- Анна Холоднова
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Neuralink / YouTube
Компанія Ілона Маска Neuralink шукає людей з паралічем усіх чотирьох кінцівок для тестування свого інтерфейсу «мозок-компʼютер».
Про це пише The Verge.
Компанія анонсувала, що випробування триватиме шість років. Для нього шукають людей з тетраплегією, отриманою в результаті вертикальної травми спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу (БАС). Учасники мають бути старше 22 років і мати «послідовного та надійного опікуна».
Дослідження під назвою PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) має три напрямки. По-перше, тестуватимуть сам імплантат N1 — мозково-компʼютерний пристрій Neuralink. Разом із ним досліджуватимуть робота-хірурга R1, який імплантуватиме чип. Також працюватимуть із застосунком N1 User App — це програмне забезпечення, яке підʼєднується до N1 і перетворює сигнали мозку на компьютерні. Neuralink планує перевірити безпеку та ефективність усіх трьох складових системи.
Neuralink не уточнює, скільки їй потрібно добровольців, а також не оголошує дати початку експерименту. Однак компанія каже, що планує лише компенсувати «витрати, повʼязані з навчанням», наприклад, проїзд до місця дослідження та назад.
- Neuralink розробляє мозкові імплантати з 2016 року і сподівається, що зрештою вони стануть рішенням у разі невиліковних станів, таких як параліч і сліпота.
- На початку грудня 2022 року компанія Neuralink заявила про намір протягом наступних шести місяців розпочати імплантацію чипа завбільшки з монету для пацієнтів-людей. Проте в березні 2023 року американський регулятор відмовився видати компанії Ілона Маска дозвіл на випробування мозкових імплантів на людях.
- У травні Neuralink отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) на проведення тестів на людях.