Neuralink шукає людей з паралічем для випробування свого мозкового чипа

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Neuralink / YouTube

Компанія Ілона Маска Neuralink шукає людей з паралічем усіх чотирьох кінцівок для тестування свого інтерфейсу «мозок-компʼютер».

Про це пише The Verge.

Компанія анонсувала, що випробування триватиме шість років. Для нього шукають людей з тетраплегією, отриманою в результаті вертикальної травми спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу (БАС). Учасники мають бути старше 22 років і мати «послідовного та надійного опікуна».

Дослідження під назвою PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) має три напрямки. По-перше, тестуватимуть сам імплантат N1 — мозково-компʼютерний пристрій Neuralink. Разом із ним досліджуватимуть робота-хірурга R1, який імплантуватиме чип. Також працюватимуть із застосунком N1 User App — це програмне забезпечення, яке підʼєднується до N1 і перетворює сигнали мозку на компьютерні. Neuralink планує перевірити безпеку та ефективність усіх трьох складових системи.

Neuralink не уточнює, скільки їй потрібно добровольців, а також не оголошує дати початку експерименту. Однак компанія каже, що планує лише компенсувати «витрати, повʼязані з навчанням», наприклад, проїзд до місця дослідження та назад.