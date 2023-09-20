Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України

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Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас представив новий пакет підтримки Києва, до якого увійдуть детонаційні системи, радари морського спостереження та боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Про це повідомляють на сайті оборонного відомства Литви.

Зазначається, що у Литві з вересня ремонтуватимуть танки Leopard, призначені для України.

Анушаускас також наголосив на важливості створення в Україні коаліції з розмінування та окремо поговорив про це з міністром оборони Хорватії Маріо Банозичем. Обговорювалися можливості співпраці між двома країнами.

«Ми працюємо над створенням коаліції з розмінування. Я закликаю країни, які не визначилися, приєднатися до коаліції, надавши навчання, обладнання або фінансові засоби», — підкреслив Анушаускас.

Литва під час зустрічі у форматі «Рамштайн» також підписала декларацію про підтримку «IT-коаліції», яка надаватиме підтримку українським Силам оборони у кіберпросторі з метою зміцнення здатності України до самооборони.