«Довбуш» став найкасовішим українським ігровим фільмом року

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Після місяця у прокаті «Довбуш» режисера Олеся Саніна став найкасовішим українським ігровим фільмом року.

Про це повідомляють на сторінці стрічки у Facebook.

У кінотеатрах фільм зібрав понад 43 мільйони гривень, його подивилися понад 304 тисячі глядачів.

Премʼєра українського пригодницько-історичного фільму «Довбуш» відбулася 24 серпня в Україні. Права на його показ уже купили понад 20 країн, а в семи він уже зʼявився на екранах кінотеатрів. Крім України, премʼєра «Довбуша» відбулася в країнах Балтії, Німеччині, Словаччині, Південній Кореї та Ізраїлі.