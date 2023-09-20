Фільм Шона Пенна про Україну та як росіяни вербують кубинців. Огляд матеріалів іноземних медіа 19 вересня

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«Бабель»

Американський кінорежисер Шон Пенн представив свою документальну стрічку Superpower, що українською можна перекласти як «Суперсила», так і «Наддержава». Те, що починалось як стрічка про сходження до влади Володимира Зеленського, зрештою стало фільмом про повномасштабне російське вторгнення. Пенн був в Україні на самому початку цієї війни ― і потім приїздив ще кілька разів. У фільм увійшли кілька інтервʼю режисера з президентом, а також численні відвідування понівечених війною українських міст, зокрема на Київщині. CBS News і People ― із тих видань, які говорили з Шоном Пенном про його стрічку. Він стверджує, що одним із найцінніших для нього переживань під час роботи над фільмом було те, як українці за ніч перетворилися на націю воїнів, а Зеленський ― на президента воєнних часів. Також він запевняє, що «жодною клітиною свого тіла» не сумнівається, що Україна в підсумку переможе росіян.

Видання Time випустило великий матеріал про те, як росіяни вербують кубинців на війну в Україні ― часто попередньо не кажучи, що доведеться саме воювати. Один із героїв матеріалу розповів, що йому обіцяли контракт на будівельні роботи для російської армії ― втім, зрештою він опинився в окопах окупантів на Донбасі. Інші кубинські рекрути знали, на що йдуть: пости з пропозицією долучитися до російської армії за понад $2 тисячі на місяць почали зʼявлятися в кубинських Facebook-спільнотах іще в червні. Відтоді правозахисні кубинські організації зафіксували від 750 до 1 000 громадян країни, що приєдналися до російської окупаційної армії. Офіційно Куба запевняє, що не давала дозволу на участь своїх громадян у бойових діях в Україні ― вона заявляє, що «мережа торгівлі людьми» заманює кубинців до росії. Втім, автори публікації сумніваються, що влада країни не знала про це: у комуністичній державі з суворим паспортним контролем просто неможливо не помітити виїзду такої кількості громадян протягом кількох місяців. Відомо декілька випадків, коли в паспортах кубинців не було виїзних штампів ― можливо, це робили навмисне, щоб уряд не можна було ні в чому запідозрити, пише видання.

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