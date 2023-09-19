Світові політики виступили на Генасамблеї ООН. Що сказали Джо Байден і Зеленський

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Президент США Джо Байден під час промови на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку закликав продовжувати підтримувати Україну в оборонній війні проти рф.

«Росія вважає, що світ втомиться і дозволить їй безкарно знущатися з України. Але я вас питаю: якщо ми відмовимося від основних принципів Статуту ООН, щоб утихомирити агресора, чи зможе якась держава-член бути впевненою в тому, що вона захищена? Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде забезпечена незалежність якоїсь нації? Відповідь — ні. Ми маємо протистояти цій неприкритій агресії сьогодні, щоб стримати інших потенційних агресорів завтра», — сказав Байден.

Він додав, що саме тому США і союзники по всьому світу «будуть далі підтримувати хоробрий народ України, який захищає свій суверенітет, територіальну цілісність і свободу».

Президент України Володимир Зеленський також виступив із промовою на засіданні 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Подальша історія довела, що саме росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю», — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що росія також перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються «не лише проти нашої країни, але й проти всіх інших країн».

За його словами, Кремль намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій.

Росія, продовжив Зеленський, перетворює ядерну енергетику на зброю.

«Подивіться, що росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації», — сказав він.

Президент також повідомив, що йому відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з росією, «проте злу не можна довіряти».