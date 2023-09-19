Німеччина оголосила, що увійде до нового пакета військової допомоги для України

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Німеччина в межах нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.

Про це повідомляє Міноборони Німеччини.

Федеральне міністерство оборони пообіцяло Україні подальший великий пакет підтримки на суму близько €400 мільйонів.

Україна отримала в новому пакеті допомоги:

200 броньованих машин типу MRAP із захистом від мін;

50 водних дронів;

480 ракет із протитанковими мінами АТ2 до РСЗВ MARS;

30 тисяч 155-мм снарядів;

105 тисяч 120-мм снарядів;

системи розмінування;

зимовий одяг, генератори тепла й електроенергії.

Генеральний інспектор Міноборони Німеччини Карстен Бреєр заявив, що від початку нападу росії на Україну в Німеччині пройшли навчання майже сім тисяч українських солдатів.

Наразі в Німеччині тривають навчання 900 українських військовослужбовців. На кінець року навчання загалом пройдуть 10 000 українських солдатів.

«Наразі основна увага приділяється підготовці управлінського персоналу нижніх тактичних рівнів, тобто командирів груп, командирів взводів і командирів рот», — йдеться в повідомленні.

Також триває підготовка піхотного батальйону, готують фахівців з інженерних і зенітних систем. Наприкінці вересня українські фахівці з технічного обслуговування Leopard 1A5 вперше пройдуть навчання в Німеччині.