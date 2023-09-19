У Купʼянську на Харківщині через російський обстріл загинули щонайменше шестеро людей

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МВС

Близько 13:00 19 вересня російські війська обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Дві жінки та чотири чоловіки загинули.

Про це повідомили в МВС.

Попередньо ворог бив керованою авіабомбою КАБ-500. Удар зруйнував міст через річку Оскіл.

МВС

Зокрема, окупанти обстріляли автомобіль волонтерів, що евакуювали цивільних, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Наразі слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. Із річки ще дістають тіла загиблих. Тож Болвінов попереджає, що кількість жертв може зрости.