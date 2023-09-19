Сили оборони ліквідували 520 окупантів і знищили 35 артсистем

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Протягом минулої доби між Силами оборони України й російськими військами відбулося 35 бойових зіткнень. Росія втратила 520 окупантів, пʼять танків, 25 артилерійських систем і 17 бойових броньованих машин.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили атаки росіян у районі Кліщіївки Донецької області. Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене становище в районі Андріївки. Сили оборони штурмують у районі південніше Бахмуту.

На Марʼїнському напрямку ворог безуспішно наступав у районі Марʼїнки Донецької області. На Мелітопольському напрямку росіяни теж без успіху наступали в районі Роботиного Запорізької області.