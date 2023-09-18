Через війну в Україні Південна Корея стала одним із найбільших виробників зброї. Огляд матеріалів іноземних медіа 18 вересня

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«Бабель»

Великий матеріал про цьогорічне святкування євреями-хасидами Рош га-Шана в Умані опублікувало видання The New York Times. Попри повномасштабне російське вторгнення і загрозу обстрілів, близько 30 тисяч євреїв, здебільшого з Ізраїлю та США, прибули до Умані на тиждень, який провели танцюючи і розважаючись ― як зазвичай. І, як зазвичай, залишили по собі близько $20 мільйонів: у ці дні в Умані заробляли таксисти, власники житла в оренду, продавці солодощів і вуличної їжі. Тож попри купи сміття й не завжди достойне поводження з жінками, уманці терплять традицію хасидів святкувати єврейський Новий рік біля могили ребе Нахмана. Терплять необхідність далекої мандрівки і хасиди: серед них, і навіть від офіційного Ізраїлю, звучать заклики перевезти могилу ребе Нахмана до Ізраїлю. Одна з причин ― під час Голокосту в Умані масово вбивали євреїв, і від десятків тисяч представників цього народу, що колись проживали в Умані, зараз лишилося близько двохсот. Утім, щорічна поїздка до Умані та весь повʼязаний з цим антураж стали традицією, яку більшість паломників усе ж не хочуть змінювати. «Ребе Нахман казав, що людина має проходити через випробування. Тож це частина слідування його вченню», ― каже один зі співрозмовників NYT з числа хасидів.

Несподівано для себе Південна Корея через російсько-українську війну перетворюється на одного з найбільших експортерів зброї у світі, пише The Wall Street Journal. Передовсім через гаубиці 155-міліметрового калібру, які активно постачають Києву західні союзники. Країни на кшталт Польщі передали Україні значну частину свого запасу й зараз хочуть заповнити склади. Проте німецький виробник PzH-2000 може передати країні достатньо гаубиць через кілька років, а Варшава прагне посилити обороноздатність уже зараз. Тут і стали в пригоді корейські гаубиці К9: чекати на них треба місяці, а не роки, та й коштують вони вдвічі менше. Схожа історія з південнокорейським аналогом Himars: американський виробник просто нездатний задовольнити попит, тож виграє корейська компанія Hanwha. Колись ця компанія утворилася через різкий дисбаланс у збройному паритеті Північної та Південної Корей. Обидві сторони досі готуються до тривалих бойових дій на виснаження, накопичуючи зброю. Ще в 1980-ті у Сеулу було на п’ять тисяч менше гаубиць, ніж у Пхеньяну. Компанії на кшталт Hanwha мали вирішити цю проблему. Тепер вони стали для Південної Кореї ще одним джерелом заробітку, пише WSJ.

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