Дослідження: великі панди в зоопарках можуть страждати на джетлаг

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Dan / Flickr

Нове дослідження показало, що гігантські панди, які живуть у неволі, можуть страждати від джетлагу, якщо їхній біологічний годинник не відповідає навколишньому середовищу.

Про це пише CNN.

Як і у всіх тварин, у панд є внутрішній біологічний годинник, який працює в межах 24-годинних циклів — і він регулюється сигналами від навколишнього середовища. У зоопарках вони можуть не збігатися з природними.

«Коли внутрішні годинники не синхронізовані із зовнішніми сигналами, такими як світло і температура, тварини відчувають негативні наслідки. У людей вони можуть варіюватися від метаболічних проблем до сезонних афективних розладів», — розповіла автор дослідження, докторант Університету Стерлінга в Шотландії Крістін Гандіа.

Команда з 13 спостерігачів на чолі з Гандією спостерігала за 11 великими пандами в шести різних зоопарках, всі вони народилися в неволі. Якісь зоопарки розташовувалися в природних для тварин широтах, а деякі поза межами цього діапазону.

Спостерігачі вивчали панд щомісяця протягом року і фіксували зміни в поведінці.

У неволі тварини демонстрували три піки активності протягом 24 годин. Один був вночі — так само, якби вони були у своєму природному середовищі пробування. Але ті панди, що жили в неволі за межами рідної широти, виявилися менш активними.