У Молдові на кордоні затримали 11 українських чоловіків. Одному повідомили про підозру

Новини

У Молдові прикордонна поліція виявила 11 громадян України, які незаконно потрапили в країну.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Чоловіків відстежили за допомогою приладів нічного бачення. Одному з них, 24-річному українцю, повідомили про підозру у тому, що він був провідником для інших.

Також відомо, що організатори незаконної схеми мали отримати за це понад €40 тисяч. Затриманим може загрожувати штраф або до 5 років увʼязнення.