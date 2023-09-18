Влада Грузії заявила про підготовку «революційного сценарію» за прикладом Євромайдану. МЗС України зреагувало

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Служба державної безпеки Грузії заявила про підготовку «революційного сценарію» зміни влади в країні в жовтні-грудні цього року.

Про це сказав представник СДБ Бача Мгеладзе на брифінгу, передає «Ехо Кавказу».

За його словами, група людей планує заворушення, щоб насильницьким шляхом змінити владу, за допомогою фінансування іноземних держав.

Авторами «революційного сценарію» називають ексзаступника міністра внутрішніх справ Грузії і колишнього начальника одеської поліції Гіоргі Лорткіпанідзе, ексміністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, охоронця третього президента Грузії Саакашвілі Михайла Батурина, командира Грузинського легіону Мамуку Мамулашвілі.

У СДБ додають, що початок протестів нібито буде повʼязаний з публікацією звіту Єврокомісії про те, як Грузія виконує рекомендації для набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, та рішення країн Євросоюзу щодо цього статусу.

Бача Мгеладзе сказав, що організатори планують створити наметове містечко, збудувати барикади біля центральних проспектів, стратегічних обʼєктів та урядових будівель для «провокацій», а також організувати вибух у наметовому містечку, щоб призвести до жертв і «перестрілки між правоохоронними органами та протестувальниками».

«Зокрема, організатори розглядають можливість реалізації в Грузії сценарію, аналогічного подіям українського Євромайдану у 2014 році», — заявили в грузинській Службі державної безпеки.

Доказів підготовки до таких подій СДБ не надала.

Речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на заяву грузинської спецслужби про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії», — написав він.