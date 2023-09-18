СБУ оголосила про підозру російському бойовику — катував українців на Харківщині

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СБУ

Служба безпеки оголосила про підозру бойовику російського ГРУ, який під час окупації Балаклії на Харківщині катував українців.

Про це пише пресслужба СБУ.

Йдеться про 34-річного росіянина Султана Паштова — бойовика батальйону «Чібіс» 16 окремої бригади Головного управління Генштабу ЗС рф відомого як ГРУ.

Навесні 2022 року він разом з іншими окупантами облаштували в райвідділі поліції катівню. Паштов брав участь у каральних рейдах і катуваннях, зокрема катував чотирьох патріотично налаштованих чоловіків: допитував, бив гумовим кийком, бив електрошокером, стріляв з автомата біля голови.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають заходи для притягнення окупанта до відповідальності.