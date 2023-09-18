Сили оборони за добу знищили 620 окупантів та 108 одиниць їхньої техніки

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Минулої доби Сили оборони ліквідували 620 окупантів і 108 одиниць ворожого озброєння й техніки. За цей час сталося понад 35 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Активні бойові дії тривають на Бахмутському напрямку, де впродовж останнього тижня Збройні сили України досягли успіхів, зазначає Генеральний штаб.

Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також у зведенні йдеться, що українська авіація завдала девʼяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів та станцію РЕБ противника.