В Італії знайшли нову картину митця Рафаеля Санті

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В Італії на міжнародній конференції в Перголі експерти повідомили, що знайшлася нова картина Рафаеля Санті.

Про це пише італійське агентство ANSA.

Портрет К’яри Фанчеллі, дружини Перуджіно написаний на дерев’яній панелі з тополі розміром 46 см на 34 см і датований 1504 роком.

ANSA

Картина роками зберігалася в приватній колекції, додали фахівці. Вони також незабаром опублікують дослідження «Магдалина Рафаеля, коли учень перевершує вчителя».