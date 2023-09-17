Канада виділила $24 млн на ППО для України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Carlos Bezz
Канада виділила близько $24 мільйонів, щоб надати Україні високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони
Про це повідомив міністр національної оборони Канади Білл Блер.
Ця сума стане внеском у партнерську підтримку, яку курує Велика Британія. Ініціативу запустили в червні 2023 року Данія, Нідерланди, Велика Британія та Сполучені Штати, щоб забезпечити Україну необхідними ракетами для систем ППО.
- Нова допомога є частиною фінансування оборонних потреб України на суму $400 мільйонів, про яке канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у Києві в червні 2023 року.