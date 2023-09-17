Канада виділила $24 млн на ППО для України

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Канада виділила близько $24 мільйонів, щоб надати Україні високопріоритетне обладнання протиповітряної оборони

Про це повідомив міністр національної оборони Канади Білл Блер.

Ця сума стане внеском у партнерську підтримку, яку курує Велика Британія. Ініціативу запустили в червні 2023 року Данія, Нідерланди, Велика Британія та Сполучені Штати, щоб забезпечити Україну необхідними ракетами для систем ППО.