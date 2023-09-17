У Чернігові трьох людей засипало зерном — вони загинули

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У Чернігові вранці 17 вересня трьох людей засипало зерном. Вони загинули, тіла вивільнили рятувальники.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Працівники розвантажували зерно з елеватора, тоді як металевий конус силосу зруйнувався. На людей висипалося близько 100 тонн зерна.

Коли рятувальники деблокували працівників, то медики констатували смерть.

ДСНС залучала 39 рятувальників та 6 одиниць техніки. Обставини події зʼясовують.