Telegram змінив систему ранжування в пошуку каналів та груп

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У месенджері Telegram змінили систему ранжирування у пошуку загальнодоступних каналів та груп. Тепер пріоритет у видачі отримають канали, у яких більше «реальних» підписників.

Про це повідомив творець Telegram Павло Дуров.

Раніше загальнодоступні канали з великою кількістю підписників показувалися вище у пошуку, але цим занадто зловживали спамери. Тому тепер месенджер враховує для ранжування лише канали із, наприклад, великою кількістю Premium-підписників. По суті, саме вони будуть збільшувати рейтинг каналів у пошуку.

Оновлений пошук також надаватиме пріоритет за результатами з країни користувача. Тобто українцям пошук передовсім видаватиме українські канали та групи.