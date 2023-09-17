Генштаб: Російські війська втратили за добу ще 530 військових та 15 одиниць артилерії

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 17 вересня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 530 військових убитими, 4 танки, 4 бронемашини, 15 артилерійських систем та дві реактивні, дві системи ППО, 4 безпілотники, 12 одиниць автотехніки та 5 одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

На фронті за минулу добу українські війська відбили 13 атак окупантів в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські військові тиснуть на ворога і штурмують позиції.