В Італії винищувач упав на автівки. Загинула дитина

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В італійському місті Турин розбився винищувач Aermacchi MB-339-PAN, який брав участь у авіашоу. Літак впав на автівки, в одній із яких була сімʼя. Загинула 5-річна дівчинка, а її 12-річний брат дістав серйозні опіки. Батько й мати також поранені.

Як пише La Stampa, літак входив до пілотажної групи Frecce Tricolori Військово-повітряних сил Італії.

Пілот перед падінням встиг катапультуватись. За його словами, можливою причиною катастрофи могло стати потрапляння птаха у двигун літака. Сам пілот госпіталізований із травмами. Триває розслідування.