Північна Македонія висилає ще трьох російських дипломатів. Загалом країну покинули 11 представників дипмісії

Новини

Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Північна Македонія висилає з країни ще трьох російських дипломатів. Це вже третє таке рішення країни від початку повномасштабного вторгнення росії до України.

Про це повідомляє балканська служба «Радіо Свобода».

Міністерство закордонних справ не уточнило причин, але зазначило, що рішення ухвалили через інформацію про те, що їхні дії суперечили Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Загалом балканська країна вже вислала щонайменше 11 російських дипломатів.